Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor! Ali Koç ve Comolli detayı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor! Ali Koç ve Comolli detayı... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor! Ali Koç ve Comolli detayı...

6 saat önce

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor! Ali Koç ve Comolli detayı..., System.String[]

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular topla ısınma çalışmalarına devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.


Sakatlığı bulunan Victor Moses antrenmana katılmazken, Mevlüt Erdinç ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.


Kulüp Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de antrenmanı izledi. Ali Koç, antrenmanı izlemeye gelen iki çocuk taraftarı Kadıköy'de bir maça davet etti.


Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.


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Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:04 
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