Fenerbahçe'de Sivasspor Maçı Hazırlıkları
6 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Yan top çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik provayla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:15 Kaynak: AA
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