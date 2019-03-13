Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Sivasspor Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Sivasspor Maçı Hazırlıkları

6 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Sivasspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Yan top çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik provayla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:15 Kaynak: AA

Spor
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