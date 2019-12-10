Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapmayla sürdürdüğü idmanı pas çalışmasının ardından hücum ve defans varyasyonlarıyla tamamladığı aktarıldı.
Sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Victor Moses'ın özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.