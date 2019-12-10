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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

7 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapmayla sürdürdüğü idmanı pas çalışmasının ardından hücum ve defans varyasyonlarıyla tamamladığı aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Victor Moses'ın özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Sivasspor, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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