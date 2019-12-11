Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular topla ısınma çalışmalarına devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Sakatlığı bulunan Victor Moses antrenmana katılmazken, Mevlüt Erdinç ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Kulüp Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de antrenmanı izledi. Ali Koç, antrenmanı izlemeye gelen iki çocuk taraftarı Kadıköy'de bir maça davet etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Sivasspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi
Meclis'te bütçe görüşmelerinde kavga çıktı! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı

Son Dakika Haberleri
18:55 Mönchengladbach'ın hocası Rose: "Başakşehir, Bayern Münih değil" - Spor
18:54 Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı - Spor
18:43 Hamdi Aydemir: Sesimizi tüm dünyaya duyuracağız - Spor
18:38 Yusuf Can Özkara: İnşallah başarılarımızın devamı gelir - Spor
18:25 Sergen Yalçın'dan Beşiktaş maçı değerlendirmesi - Spor
17:44 Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! - Spor
17:22 Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor
15:45 G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok - Spor
15:31 Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:57:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]