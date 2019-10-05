Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından özel toplantı! Kaptan Emre...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından özel toplantı! Kaptan Emre...

18 dakika önce

Kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde, sadece oyuncuların bir arada olduğu ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda puan kaybı yaşanan maçın ve önümüzdeki döneme dair yapılacakların değerlendirmesi yapıldı.

Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından özel toplantı! Kaptan Emre..., System.String[]

Kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde, sadece oyuncuların bir arada olduğu ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda puan kaybı yaşanan maçın ve önümüzdeki döneme dair yapılacakların değerlendirmesi yapıldı.


Uzun süren toplantı nedeniyle futbolcular, tribünden kendilerini çağıran taraftarların yanına da gidemediler.


Toplantıda ilk sözü, kötü performans gösteren bazı oyuncular alıp takım arkadaşlarından özür dilerken, takım arkadaşları onlara sahip çıktı ve biz hatalarımızla doğrularımızla bir takımız mesajı verildi.


Sonrasında sözü alan kaptan Emre, bu ligin her anlamda en iyi ekibi olduklarını belirterek; "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.


Teknik heyet ve yönetim oyuncuların kendi aralarında gerçekleştirdiği toplantıdan ve durumu sahiplenip kenetlenmelerinden mutlu olurken, şampiyonluğun olumsuz maçlardan sonra yaşanan böyle kenetlenmelerden geçtiğini ifade ettiler.


Emre Belözoğlu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:01 
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