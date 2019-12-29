Fenerbahçe'de son dakika Alpaslan Öztürk gelişmesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de son dakika Alpaslan Öztürk gelişmesi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de son dakika Alpaslan Öztürk gelişmesi

6 saat önce

Fenerbahçe, Sadık'ın beklenmeyen sakatlığı, Rami'nin ise bir türlü formunu bulamamasıyla devrede bir değil, iki savunmacı almak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de son dakika Alpaslan Öztürk gelişmesi, System.String[]

Fenerbahçe, Sadık'ın beklenmeyen sakatlığı, Rami'nin ise bir türlü formunu bulamamasıyla devrede bir değil, iki savunmacı almak zorunda kaldı. Sarı- Lacivertliler'in hedefindeki yerli isim Alpaslan Öztürk için teknik direktör Ersun Yanal'ın son derece ısrarcı olduğu öğrenildi.


Göztepe'yle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncudan uzun vadede yararlanmayı planlayan deneyimli teknik adamın ajandasında en üst sırada yer alan Alpaslan için yönetim harekete geçiyor. İzmir ekibiyle devre arasında Alpaslan'ın bonservisinin alınması adına görüşme yapılacak. Belçika altyapısı olan, Beerschoot ve Standard Liege gibi takımların formasını giyen Alpaslan, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Eskişehir formaları da giydi.


Belçika patentli


1. Lig ekibi Elazığspor'da gösterdiği çıkışla Göztepe'ye transfer olduktan sonra özellikle stoperdeki başarılı performansıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcunun asıl mevkisi ön libero. Alpaslan sağ bekte de oynayabiliyor. Defansif özellikleri kadar ofansa da bu sezon 3 gollük katkı veren Alpaslan için İzmir ekibiyle görüşülüp şartlarına göre hareket edilecek. (Fanatik)


Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:29 
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