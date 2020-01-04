Fenerbahçe'de son dakika: Papiss Cisse takasla... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de son dakika: Papiss Cisse takasla... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de son dakika: Papiss Cisse takasla...

6 saat önce

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse girdi.

Fenerbahçe'de son dakika: Papiss Cisse takasla..., System.String[]

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse girdi. Vedat Muriç'e destek olacak bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, bu transfer için Alanyaspor'a Mevlüt Erdinç takasını önerecek.


Fenerbahçe'nin, Vedat Muriç'e destek olacak bir oyuncu transfer etmek istediği ve forvet hattı için Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse'yi gündemine aldığı öne sürüldü. TRT Spor'un haberine göre Alanyaspor'un, makul bir bonservis bedeli karşılığında bu oyuncunun gitmesine izin vereceği kaydedildi.


Ligde ilk yarıda 15 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez havalandıran Cisse için diğer bir alternatifin, Mevlüt Erdinç'i takasta kullanmak olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.


Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:13 
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