Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de son dakika transferi! Simon Kjaer...
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Fenerbahçe'de son dakika transferi! Simon Kjaer...

16 dakika önce

Fenerbahçe'de Simon Kjaer girişimleri devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Simon Kjaer girişimleri devam ediyor... Yıldız futbolcuda ısrar edilmesinin iki nedeni var. İlki, daha önce Sarı-Lacivertliler'de 2 sene oynamış ve son derece iyi bir şekilde ayrılmıştı. Diğer sebep ise Zanka'nın vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı olması.

Ancak bu transfer, Zanka kadar kolay bitmeyecek. Sevilla, Kjaer'i gözden çıkarmış durumda. Buna rağmen sportif direktör Monchi, daha fazla para koparmak adına pazarlıklarda geri adım atmıyor.

Aynı şekilde Fenerbahçe de maliyeti yükseltmemek için aceleci davranmıyor. Simon Kjaer'in Kanarya'ya dönmek istemesi ise Sarı-Lacivertliler'in en önemli kozu.

Danimarkalı yıldızın transferinin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:13 
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