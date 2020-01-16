Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli istifa etti - Son Dakika

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Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli istifa etti
6 saat önce
Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı.
(İHA)
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