Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Şükrü Saracoğlu Kabri Başında Anıldı

Fenerbahçe'de Şükrü Saracoğlu Kabri Başında Anıldı

1 saat önce

Eski başbakanlardan ve Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Şükrü Saracoğlu, ölümünün 65. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Fenerbahçe'de Şükrü Saracoğlu Kabri Başında Anıldı, System.String[]
Eski başbakanlardan ve Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Şükrü Saracoğlu, ölümünün 65. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre anma törenine, kulüp yönetim kurulu üyelerinden Turhan Şahin'in yanı sıra tarih, müze ve arşiv kurulu üyeleri katıldı.

Törende, Fenerbahçe'de 1934-1950 döneminde 16 yıl başkanlık yapan Şükrü Saracoğlu'nun mezarına çelenk bırakılarak dualar okundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:20 Kaynak: AA

Spor
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