Fenerbahçe'de Şükrü Saracoğlu Kabri Başında Anıldı
1 saat önce
Eski başbakanlardan ve Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Şükrü Saracoğlu, ölümünün 65. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Eski başbakanlardan ve Fenerbahçe
Kulübünün eski başkanı Şükrü Saracoğlu, ölümünün 65. yıl dönümünde Zincirlikuyu
Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre anma törenine, kulüp yönetim kurulu üyelerinden Turhan Şahin'in yanı sıra tarih, müze ve arşiv kurulu üyeleri katıldı.
Törende, Fenerbahçe'de 1934-1950 döneminde 16 yıl başkanlık yapan Şükrü Saracoğlu'nun mezarına çelenk bırakılarak dualar okundu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:20 Kaynak: AA
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