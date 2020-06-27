Fenerbahçe'de sürpriz Ömer Toprak gelişmesi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Kanarya'da bu sezon kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmış, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından takım sezon sonuna Tahir Karapınar'a emanet edilmişti. Yeni sezonda Fenerbahçe'yi kimin çalıştıracağı ise şimdiden büyük merak konusu olmuştu.



Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu da transfer konusuna el attı. Ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-laciverliler transferde adeta şaha kalktı. Bu doğrultuda Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe savunmasını bir de yerli yıldızla takviye etmek istiyor.



MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ



Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Werder Bremen formasını giyen Ömer Toprak'ın transferi için çalışmalara başladı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, milli futbolcu ve menajeriyle temasa geçti. Ancak Werder Bremen'in Ömer'i Dortmund'tan kiralarken yaptığı bir anlaşma engel oluşturdu. Anlaşmaya göre Werder Bremen sezon sonunda tecrübeli yıldızın bonservisini almak zorunda. Ancak Alman kulübü, Ömer'in performansından memnun değil. Bu nedenle Werder Bremen'in milli stoperin bonservisini aldıktan sonra Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturabileceği belirtiliyor.



Bu sezon Bundesliga'da 10 maça çıkan Ömer Toprak'ın piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu da ifade ediliyor. 27 kez A Milli Takım'ın formasını giyen Ömer Toprak son yıllarda sakatlıkları ile gündeme geldi.



