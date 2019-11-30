Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz Sadık Çiftpınar gelişmesi! Sergen Yalçın bitiriyor...
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sürpriz Sadık Çiftpınar gelişmesi! Sergen Yalçın bitiriyor... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de sürpriz Sadık Çiftpınar gelişmesi! Sergen Yalçın bitiriyor...

6 saat önce

İlk 11'den uzak kalan Sadık Çiftpınar'a sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe'de sürpriz Sadık Çiftpınar gelişmesi! Sergen Yalçın bitiriyor..., System.String[]

İlk 11'den uzak kalan Sadık Çiftpınar'a sürpriz bir talip çıktı. Malatya'nın eski yıldızını geri almak için harekete geçtiği öğrenildi.


FFP dolayısıyla transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin de Serdar ve Zanka'nın arkasında forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki stoperin satışına sıcak baktığı öğrenildi.


Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor resmi teklif yaptığı anda transferin gerçekleşmesi an meselesi.


Sadık Çiftpınar, Sergen Yalçın, Malatya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:09 
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