Fenerbahçe'de sürpriz Sadık Çiftpınar gelişmesi! Sergen Yalçın bitiriyor...

İlk 11'den uzak kalan Sadık Çiftpınar'a sürpriz bir talip çıktı. Malatya'nın eski yıldızını geri almak için harekete geçtiği öğrenildi.



FFP dolayısıyla transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin de Serdar ve Zanka'nın arkasında forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki stoperin satışına sıcak baktığı öğrenildi.



Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor resmi teklif yaptığı anda transferin gerçekleşmesi an meselesi.



