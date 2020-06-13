Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e büyük övgü - Son Dakika

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e büyük övgü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Kayserispor maçı sonrası yayıncı kuruluşa ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e büyük övgü, System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Kayserispor maçı sonrası yayıncı kuruluşa ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Karapınar, "Maçtan önce bütün analizleri yaptık. 4 gündür buradayım. 13. dakikada kırmızı kart gördük ama sonuna kadar takım mücadele etti. Bu galibiyette büyük katkısı olan teknik ekiptir, onlara teşekkür ederim" dedi.


EMRE BELÖZOĞLU'NA BÜYÜK ÖVGÜ


Emre Belözoğlu hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Tahir Karapınar, "Emre Belözoğlu Türk futbolu için büyük karakter. Volkan Demirel de aynı şekilde. Fenerbahçe için büyük kazançlar. 4 gündür buradayım ama 4 yıldır buradayım gibi. Ekip hemen beni kabul etti. Maçtan önce planları yaptık. Öne geçersek nasıl olur, kırmızı görürsek nasıl olur diye... Bunları da iyi uyguladık. Vedat hiç idmana çıkmamıştı ama onu da kullanmak zorunda kaldık. Emre çok büyük bir yetenek. Bu yaşta girip bu mücadeleyi vermesi ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bizim için çok güzel oldu" şeklinde konuştu.


Göreve gelme süreci hakkında ise Karapınar "Hızlı bir süreç oldu. Taraftarlarımıza rahat olmalarını istiyorum. Başkanımız ve yönetimimiz çok çalışıyor. Beni araştırarak buraya getirdiler. Sonuçta birçok camiada çalıştım, hepsinde de iz bıraktığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Karapınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:55 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e büyük övgü - Son Dakika Spor
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