Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan flaş öneri: 'Emre Belözoğlu oynamalı' - Son Dakika

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan flaş öneri: 'Emre Belözoğlu oynamalı'

Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karapınar, kazanmaları gereken bir müsabaka oynadıklarını belirtti.


Maça iyi hazırlandıklarını fakat hafta içinde talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını dile getiren Karapınar, bu sebeple rotasyonda sorun olduğunu ifade etti.


Simon Falette'in 2 gündür ağrı çektiğini ve doktorların oynamamasını önerdiğini anlatan Karapınar, "Gustavo'yu orada oynatmak zorunda kaldık. Rakip 10 kişi kalana kadar iyi mücadele ettik ama üretmede sıkıntılarımız vardı. Güzel bir gol attık fakat sonrasında mağlup duruma düştük. Sonradan oyuna soktuğumuz


kaliteli ayaklar maçı çevirdi. Burada eksiklerimizi de gördük. Kasımpaşa maçında şanssız bir şekilde yenilmiştik. Bu maçta mücadeleden ödün vermedik. Üretmekte ve rotasyonda sıkıntılarımız var ama maçı kazandığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.


"Emre'nin 1 sene daha oynamasını isterdim"


Tahir Karapınar, futbolu bırakması gündemde olan Emre Belözoğlu'nun devam etmesinin önlünden geçtiğini dile getirirken, şunları söyledi:


"Onun gibi oyuncular az yetişiyor. Emre'nin 1 sene daha oynamasını isterdim. Çok büyük bir karakter. Nitekim Volkan da öyle. Fenerbahçe için bunlar şans. Bunların kullanılması gerekiyor. Yetenekli futbolcu oyunun kaderini her zaman değiştirir. Yaşı kaç olursa olsun. Ben Emre'nin oynamasını istiyorum ama işleri yoğun. Bütün sorumluluğu aldığı için antrenmanlara az çıkıyor. Bizle çok fazla çalışamıyor. Gelecek senenin planlamalarını yapıyor." diye konuştu.


Tahir Karapınar, maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici'nin ayağında büyük ihtimalle yırtık olduğunu da sözlerine ekledi.

Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Karapınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 22:40 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan flaş öneri: 'Emre Belözoğlu oynamalı' - Son Dakika Spor
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