Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri

Tahir Karapınar'ın sözleri şu şekilde:



"Çok zor bir süreç. Mağlup olduk. Bu maçı kazanmak için çok ümitliydik ama basit goller yedik. Beşiktaş maçından inşallah taraftarımıza kendimizi affettiririz. Avrupa hedefimizden biraz uzaklaştık ama kalan iki maçı da kazanarak sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Rotasyon kadromuz çok kuvvetli değil maalesef."



ÖMER FARUK BEYAZ VE FERDİ SÖZLERİ



"Ömer Faruk ve Ferdi gibi genç oyuncularımızdan memnunuz. Ömer bugün iyi oynadı. Riskler aldı, cesurdu. Skorda geriye düştükten sonra hamle yapıp Emre'yi oyuna almak istedik. Ferdi'den de memnunuz, o da elinden geleni yapıyor."



