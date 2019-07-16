Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimler belli oldu
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimler belli oldu

8 saat önce

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a giden isimler belli oldu.

Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimler belli oldu, System.String[]
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a giden isimler belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Oğuz Kağan Güçtekin'in kiralık; Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın da bonservisiyle Çaykur Rizespor'a gönderildiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Vedat Muriqi'nin bonservisiyle birlikte kadromuza katılması karşılığında oyuncularımızdan Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Kendilerine başarılar diler, transferlerin Çaykur Rizespor'a hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı
Öte yandan geçtiğimiz yılı Ümraniyespor'da geçiren Yasir Subaşı da, bonservisiyle birlikte Kayserispor'a transfer oldu.


Oğuz Kağan Güçtekin, Çaykur Rizespor, Mahsun Çapkan, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:11 Kaynak: DHA
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