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Fenerbahçe, 9 futbolcusunu Bulgaristan'a götürmedi! İşte Ludogorets maçının kamp kadrosu - Son Dakika

Fenerbahçe, 9 futbolcusunu Bulgaristan'a götürmedi! İşte Ludogorets maçının kamp kadrosu

Son Güncelleme: 08.11.2023 13:04

Fenerbahçe'nin Ludogorets ile oynayacağı Konferans Ligi maçının kadrosunda tam 9 eksik var. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş ile UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yok.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de önemli eksikler var. Temsilcimizde sakatlığı bulunan 5 futbolcu kamp kadrosuna alınmazken 4 futbolcu da ismi UEFA'ya bildirilmediği için kafilede yer almadı.

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Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş kadroya alınmadı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu şöyle:

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Alexander Djiku, Ludogorets, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fenerbahçe, 9 futbolcusunu Bulgaristan'a götürmedi! İşte Ludogorets maçının kamp kadrosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, 9 futbolcusunu Bulgaristan'a götürmedi! İşte Ludogorets maçının kamp kadrosu - Son Dakika
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