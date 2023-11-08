Fenerbahçe, 9 futbolcusunu Bulgaristan'a götürmedi! İşte Ludogorets maçının kamp kadrosu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de önemli eksikler var. Temsilcimizde sakatlığı bulunan 5 futbolcu kamp kadrosuna alınmazken 4 futbolcu da ismi UEFA'ya bildirilmediği için kafilede yer almadı.

YILDIZ FUTBOLCULAR SAKAT

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş kadroya alınmadı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu şöyle: