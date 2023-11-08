UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de önemli eksikler var. Temsilcimizde sakatlığı bulunan 5 futbolcu kamp kadrosuna alınmazken 4 futbolcu da ismi UEFA'ya bildirilmediği için kafilede yer almadı.
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş kadroya alınmadı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu şöyle:
Son Dakika › Futbol › Fenerbahçe, 9 futbolcusunu Bulgaristan'a götürmedi! İşte Ludogorets maçının kamp kadrosu - Son Dakika