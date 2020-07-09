Fenerbahçe'de taraftarın ortak isteği! Emre Belözoğlu 1 yıl daha oynasın...

Fenerbahçe'de sezon sonunda sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun 'futbola devam etmesi' bir kez daha gündemde.



39 yaşındaki yıldız, Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra attığı nefis golle takımını bir kez daha yenilgiden kurtardı.



Taraftarlar, Eylül ayında 40 yaşına girecek oyuncunun bir yıl daha oynamasından yana.



Sosyal medyada, "Yıllanmış şarap gibi", "Hamle oyuncusu olarak bile önemli katkı sağlar", "Bu takımda rahat oynar" yorumları yapıldı.



Tahir Karapınar da geçtiğimiz haftalarda, Emre'nin 1 yıl daha sahada kalması düşüncesinde olduğunu açıklamıştı. Emre ise kesin kararını sezon sonunda vereceğini söyledi. (Takvim)



