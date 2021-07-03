Fenerbahçe'de taraftarların istemediği Samatta, Belçika'dan gelen teklifleri kabul etmedi

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Geçen sezon çıktığı 30 maçta 6 gol atan Mbwana Samatta, geleceğiyle ilgili konuştu.

28 yaşındaki Tanzanyalı forvet, "Ben buradayım, forma rekabetinde ben de varım" dedi.

Tatilde çalışıp, İstanbul'a hazır geldiğini de belirten Samatta, " Belçika'dan gelen teklifler benim beklentilerimi şimdilik karşılamıyor. Bundan sonra tüm konsantrasyonumu Fenerbahçe için vereceğim" ifadelerini kullandı.

SON OLARAK LENS TALIP OLDU

Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu.

MSV Foot'ta yer alan habere göre; forvet pozisyonuna oyuncu arayan Lens'te Mbwana Samatta'nın da adaylar arasında olduğu öne sürüldü. Ayrıca, birçok Belçika kulübünün de Samatta'nın durumunun yakından takip ettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE 5 MILYON EURO ISTEDİ

Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon euro bonservis talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

TP Mazembe, Cenk, Aston Villa formaları da giyen 28 yaşındaki Tanzanyalı, kariyerinde oynadığı 279 resmi maçta 104 gol atıp 27 asist yaptı.