Fenerbahçe'de tartışılan transfer; Brahim Darri

Fenerbahçe'nin Karagümrük forması giyen Brahim Darri ile anlaştığı iddia edilirken sarı lacivertli taraftarları bu hamleyi pek beğenmedi.

Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 1 milyon euro ödeneceği ifade edilirken sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada bu transferi eleştirdi.

Sosyal medyada yer alan bazı yorumlar şöyle;

Süleyman Hurma da bu transferi doğruladı. Barış Alıcı, Darri'nin 4 gol 1 asistle oynadığı ligte double double yaptı. Sekidika 15+ gol attı ancak Süper Lig'deki durumu ortada. Darri ne katkı sağlayacak? Oyuncuları değersizleştirmeyin diyorsunuz da aldıklarınız zaten çöp!

Eğer Fenerbahçe'nin yeni, hatalarından ders almış futbol aklı, 1 milyon Euro'ya Darri'yi transfer etmek ise umarım TFF'den transfer yasağı falan gelir Fenerbahçe'ye...

Brahim Darri haberi umarım sadece kötü bir şakadır. Aman aman

Karagümrük formasıyla bu sezon 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik performans sergileyen Brahim Darri'nin Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.