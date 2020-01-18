Fenerbahçe'de taşlar yerine oturmadı! Ayrılık rüzgarları...

Fenerbahçe'de göreve gelmesinin üzerinden 1.5 yıl geçen başkan Ali Koç'un tercih ettiği iki teknik direktör, bir sportif direktör, bir sportif direktör yardımcısı, bir altyapı direktörü ve bir de kaleci antrenörü görevinden ayrıldı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığının ardından sarı-lacivertli camiayı yeniden yapılandırmak için göreve gelen Ali Koç, neredeyse tepeden tırnağa başlattığı değişimde çok sayıda isimle çalışmak zorunda kaldı.



TEKNİK DIREKTÖR ENFLASYONU YAŞANIYOR



Koç'un ilk başta bizzat onay verdiği isimlerden birçoğu istifa ederek görevinden ayrıldı. Son olarak Damien Comolli istifa ederek ayrılırken, daha önceleri altyapı direktörü David Badia ve kaleci antrenörü Alper Boğuşlu de istifa etmişti. PSV Eindhoven ile Hollanda Ligi'ni kasıp kavuran ve Avrupa'dan çok sayıda teklif almasına rağmen F. Bahçe'yi seçen Phillip Cocu da sancılı değişim döneminin kurbanlarından oldu. Cocu sonrasında yardımcı antrenör Erwin Koeman göreve devam ederken, o da kötü sonuçların ardından yerini Ersun Yanal'a bırakmıştı.



12 AY ÖNCE İSTİFA ETTİM!



Görevinden ayrılan Damien Comolli, Twitter'dan salvolarıyla yine gündemi sarstı, Şubat 2019'da istifasını verdiğini duyurup, başkanın ise şimdi kabul ettiğini söyledi.



Görevinden ayrılan eski F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Twitter hesabından ilginç açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında ayrılık kararını aldığını ancak kontratı gereği 12 aylık süresini doldurmak için beklediğini belirten Fransız yönetici, şu sözlerle sarı-lacivertli camiaya da veda etti: "Bu kararı Şubat 2019'da vermiş ve başkana da yazılı olarak bildirmiştim. O tarihten bu yana birkaç kez kulüpten ayrılmayı başkana teklif etmiştim ama başarılı olamadım. Şimdi ayrılma isteğimi kabul ettiği için başkana teşekkür ediyorum.



YANILDIKLARINI GÖRECEKLER...



Bu süreçte mali kısıtlamalarımız doğrultusunda en rekabetçi takımı oluşturmaya çalışırken, tamamen işime odaklandım. Takıma ve kendime yönelik haksız eleştirilere rağmen -ki, yakın zamanda yanıldıklarını görecekler- F.Bahçe taraftarlarının tutkusuna hayran kaldım. F.Bahçe için en iyisini diliyorum."



Ömer ÜRÜNDÜL: Hayallerle gerçekler örtüşmedi



Ali Koç yönetimi iş başına geldikten sonra önce Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı. Sonra Cocu getirildi. O gönderildi, Cocu'nun yardımcısı görev yaptı. En son da istemeye istemeye Ersun Yanal getirildi. Eğer bir yönetim kurulunda çoğunluk futbolun teknik konularında yetersizse o zaman ciddi transfer ve planlama hataları olur. Geçmişte Aziz Yıldırım döneminde yaşanan Terraneo olayından sonra Ali Koç'un Comolli'yi getirmesi birinci hatasıydı. İkinci büyük hata da Cocu'yu getirmekti. Çünkü Hollandalı teknik adamların ülkemizde başarıları yok. F.Bahçe'nin Hiddink ve Advocaat örnekleri var. Üstelik bunlar kariyerli teknik adamlar. Ondan sonra Ersun Yanal'ı göreve getirdi. Arada iki yardımcı antrenörle yollar ayrıldı. Sonra da kaleci antrenörü. Son olarak Comolli gitti. İşe büyük vizyon vadederek başladı ama hayallerle gerçekler örtüşmedi. (Sabah)