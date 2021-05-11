Fenerbahçe'de tek değişiklik

Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu kadroda tek değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı. Belözoğlu, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Hakan Yandaş'ı kulübeye çekerken, bu oyuncunun pozisyonunda geçen maçta sağ bekte görev alan Ozan Tufan'a şans tanıdı. Belözoğlu, Ozan Tufan'dan boşalan yeri ise Gökhan Gönül ile doldurdu.

Genç teknik adam, kaleyi Harun Tekin'e emanet ederken, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada yine Jose Sosa şans bulurken, sağda İrfan Can Kahveci solda ise Dimitris Pelkas görev aldı. Sosa'nın önünde Ozan Tufan ve Mesut Özil, ileri uçta da Enner Valencia sahada olacak.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam ve Filip Novak ise yedek kulübesinde yer aldı. - İSTANBUL