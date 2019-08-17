Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de tek sorun solda!
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Fenerbahçe'de tek sorun solda!

1 saat önce

Ancak bu oyuncuların hazırlık maçlarında bu mevkilerde iyi performans göstermemesi soru işaretleri doğuruyor.

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Ancak bu oyuncuların hazırlık maçlarında bu mevkilerde iyi performans göstermemesi soru işaretleri doğuruyor. Ersun Yanal, stoperde ya Zanka- Jailson veya  Zanka-Sadık ikilisini kullanacak. Ancak sol bekte tercihini genç oyuncu Cebrail'den yana değil, yine Dirar'dan yana kullanması kesin gibi. Hazırlık süreci göz önüne alındığında kaleci Altay, Emre, Ozan, Muriqi ve Kruse Gazişehir maçında takımın en büyük güvenceleri. Bu isimler lige hazır başlıyor. Genç oyunculardan Ferdi Kadıoğlu da kadroyu zorlayacağını gösterdi.
Ersun Yanal, Cebrail, Jailson, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:47 
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