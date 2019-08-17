Fenerbahçe'de tek sorun solda!

Ancak bu oyuncuların hazırlık maçlarında bu mevkilerde iyi performans göstermemesi soru işaretleri doğuruyor. Ersun Yanal
, stoperde ya Zanka- Jailson
veya Zanka-Sadık ikilisini kullanacak. Ancak sol bekte tercihini genç oyuncu Cebrail
'den yana değil, yine Dirar'dan yana kullanması kesin gibi. Hazırlık süreci göz önüne alındığında kaleci Altay
, Emre, Ozan, Muriqi ve Kruse Gazişehir maçında takımın en büyük güvenceleri. Bu isimler lige hazır başlıyor. Genç oyunculardan Ferdi Kadıoğlu
da kadroyu zorlayacağını gösterdi.