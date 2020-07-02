Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğu için iki ihtimal: Erol Bulut ya da Manuel Pellegrini! - Son Dakika

Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğu için iki ihtimal: Erol Bulut ya da Manuel Pellegrini!

Fenerbahçe'de Avrupa hedefi yeniden gündeme gelirken yeni teknik direktör konusunda da başkan Ali Koç son açıklamalarında çeşitli ipuçları vermişti.

Fenerbahçe'de Avrupa hedefi yeniden gündeme gelirken yeni teknik direktör konusunda da başkan Ali Koç son açıklamalarında çeşitli ipuçları vermişti.

Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu


Muhabirimiz Süleyman Arat sarı-lacivertlilerin gündemindeki son gelişmeleri aktardı.


İşte Arat'ın öne çıkan görüşleri;


'Fenerbahçe'nin kaderinin Trabzonspor'un elinde olması futbolun cilvesi'


Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçından alınan 3 puan camiayı yeniden umutlandırdı ve yeniden Avrupa hayali belirdi. Bu hayalin gerçekleşmesi için kalan 5 maçın tamamının kazanılması lazım, ayrıca bir göz de Türkiye Kupası finalinde olacak. Trabzonspor ilk iki dahi girerse Fenerbahçe'ye 5. olmak bile Avrupa'ya gitmek için yetecek.


Fenerbahçe'de Göztepe maçı büyük önem arz ediyor eğer kazanırlarsa ligdeki bir rakibini saf dışı bırakmış olacak ve Alanyaspor'dan başka bir rakibi kalmamış olacak. Bütün anlamda hem kupada hem ligde Fenerbahçe'nin kaderinin Trabzonspor'un elinde olması futbolun cilvesi olarak yorumlanabilir.


'Yeni teknik direktör yabancı olursa Pellegrini Türk olursa Erol Bulut'


Fenerbahçe bir diğer gündem Ali Koç'un yaptığı son açıklamalar, başkan 5-6 oyuncu ile görüştüklerini ve bunlarla anlaşma noktasına geldiklerini, teknik adam konusunda ise bir anlaşmaya dikkat çekti.


Ancak bütün bu açıklamalarında dışında Aykut Kocaman ile ilgili söyledikleri dikkatimi çekti. Başkan, Kocaman'ın gönderilmesinde hata yaptıklarını belirtirken aynı anda yabancı teknik direktör ve yabancı sportif direktörün olmayacağını belirterek bir sinyal verdi. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olacağını düşünürsek yeni direktörün yabancı olabileceği ortaya çıktı. Bence Fenerbahçe'de yeni teknik direktör yabancı olursa Pellegrini Türk olursa Erol Bulut'un olacak


Fenerbahçe, Ali Koç, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:54 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğu için iki ihtimal: Erol Bulut ya da Manuel Pellegrini! - Son Dakika Spor
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