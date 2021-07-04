Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira ile yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Portekizli teknik adam ile yardımcılarının; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Pereira ile yardımcılarının sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı aktarıldı.