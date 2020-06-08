Fenerbahçe'de teknik direktörsüz 100 gün

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Korona salgını sonrası normalleşmeye dönülmesinin ardından Riva'daki kampı tamamlayan, ardından Samandıra'da antrenmanlarını sürdüren dün de Ülker Stadı'nda çift kale maçla futbolcuları seyircisiz ortama alıştırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de netleşmeyen tek şey teknik adamın kim olacağı... Kayserispor'la oynanacak lig maçına sadece 4 gün, camia için bu sezonun en önemli maçı olarak kabul edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına ise 8 gün kalan sarı lacivertlilerde hala bir teknik adamın isminin netleşmemesi yavaş yavaş tartışmalara neden oluyor.

Adaylar içinde Rebrov var

Ersun Yanal'ın istifa ettiği tarihten bugüne geçen 100 gün içinde Sergei Rebrov'un da dahil olmasıyla tam 26 teknik adamın ismi kamuoyunda tartışılırken, en güçlü adaylar sıralamasında Abdullah Avcı, Nenad Bjelica, Erol Bulut'un isimleri öne çıktı. Son olarak menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birkaç kez telefonla görüşüldüğünü açıklanması üzerine bu üç teknik adamın arasına takımın Ukraynalı eski yıldızı Sergei Rebrov da dahil oldu. Peki aradan geçen bu sürede Fenerbahçe'de teknik direktör neden belirlenemedi? Biz de kulübe bu soruyu sorduk ve şu yanıtı aldık:

Belirsizliğin sebebi korona

"Yönetimin tercihi yabancı teknik adamdan yana olacaksa bu ancak uçak seferleri normale döndükten sonra olabilir. Daha önce olması mümkün gözükmüyor. Yönetim, takımın başına bir Türk teknik adam getirecekse, bunun için de etik olarak bu sezonun kalan maçlarının bitmesi gerekiyor. İmza atılmadan telefonla yapılan anlaşmalar suya yazılan yazı gibidir. Bu nedenle ciddi bir kulüp, sözleşmeyi imzalatmadığı bir ismi açıklayamaz. Bu nedenle yabancı ise uçak seferlerinin normale döneceği tarihi, yerliyse sezonun kalan maçlarının bitmesini beklemek zorundayız."

Kayserispor maçında kulübede kim olacak?

Süper Lig'de 4 gün sonra Kayseri ile karşılaşacak Fenerbahçe'de takımın başında hangi teknik adamın sahaya çıkacağı da henüz netlik kazanmadı. Fenerbahçe yönetiminin bugün TFF'ye başvurarak salgın nedeniyle teknik direktör anlaşması yapılamadığını gerekçe göstererek pro lisansı olmadığı için süresi dolan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle için izin talep etmesi bekleniyor. Başvuru yapılmazsa, eldeki pro lisanslı teknik adamlardan Serdar Dayat veya Şenol Çorlu'yla sahaya çıkılacak ve bu sezonu bu isimlerden biriyle tamamlanacak.