Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı

25 dakika önce

Fenerbahçe, 5 Mayıs salı günü koronavirüs testi sonucunda şüpheli görülen personelin testinin negatif çıktığını açıkladı. Ayrıca yapılan açıklamada 11 Mayıs'da futbolcuların ve teknik ekibin bir kez daha teste tabi tutulacakları belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik kadrosu ve oyuncularına 11 Mayıs Pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tesislerde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması, birinin ise şüpheli durumda olması nedeniyle futbol takımının bugün yapması gereken antrenmanın iptal edildiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı pazartesi günü bir kez daha Kovid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır."

Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
Fenerbahçe Kulübü, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 05:44 Kaynak: AA

YORUMLAR (1)
  • Rize 53 Albayrak: Eeeyyyyy yalı çocuğu Ali, dün yalan haber yapıyorsunuz dedik.seni ridvani kiniyorum yalan haber yaptirdiginiz için Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır

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