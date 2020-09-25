Fenerbahçe'de test sonuçları negatif

"Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."

Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyetin korona virüs test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe 'de bugün yapılan korona virüs test sonuçları negatif çıktı.

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