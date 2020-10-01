Fenerbahçe'de testler negatif

Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyete bugün yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı.
Fenerbahçe'de bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:36 - Kaynak: İHA
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