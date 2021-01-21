Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı! - Son Dakika

Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı!

21.01.2021 23:52
Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı!, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Tisserand sakatlanarak sedye ile oyundan çıktı.

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Sivasspor- Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Tisserand sakatlanarak sedye ile oyundan çıktı.

Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Kongolu stoperi Tisserand, topsuz alanda sakat geçirdi. Tisserand, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından sedye ile kenara geldi. Tisserand'ın yerine 8. dakikada oyuna Lemos girdi.

Sadık Çiftpınar da Sivas'ta sakatlanmıştı!

Diğer yandan geçtiğimiz sezon da Sadık Çiftpınar, Sivasspor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

(iha)

Spor Toto Süper Lig, Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı! - Son Dakika


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