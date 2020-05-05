Fenerbahçe'de titiz corona virüs süreci!

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve ekibinin önerileri doğrultusunda uygulanan önlemler şu şekilde:



1- Salgın başlar başlamaz antrenmanlar derhal durduruldu.



2- Aileleri yurt dışında olan futbolcuların dahi yurt dışına çıkmasına izin verilmedi.



3- Futbolcuların kilo almalarını önlemek amacıyla kişiye özel diyet uygulandı.



4- Video kamera sistemiyle tek merkezden hemen antrenmanlara başlandı.



5- Sakatlık problemi bulunan futbolculara özel çalışma programları gönderildi.



6- Doktor Burak Kunduracıoğlu sürecin ilk gününden itibaren oyuncularla sürekli görüştü. Haftanın 7 günü 24 saat bu işe kilitlendi ve futbolcuları tek tek aradı, durumları hakkında bilgi aldı.



7- Samandıra'da tesis koronavirüs kurallarına göre yeniden dizayn edildi. Tüm tesis özenle dezenfekte edildi.



8- Tesislerdeki çim saha dörderli gruplar halinde çalışılabilecek şekilde şeritlerle bölündü.



9- Antrenman futbolcular birbirlerinden yaklaşık 20 metre aralıklarla çalıştı.



10- Teknik heyet de idmanda maske taktı.







