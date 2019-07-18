Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı

2 saat önce

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı, System.String[]
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
Galatasaray'dan 2018-2019 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan sezon resmi maçlarda forma giyemedi.
Tolga Ciğerci, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emirates Havayolu 15 bin lira maaşla Türkiye'de kabin memurları arıyor Erbil'deki saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Görgü tanıkları anlattı Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi Fenerbahçe Beko Derrick Williams'ı kadrosuna kattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:11:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]