Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı
2 saat önce
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:51 Kaynak: AA
, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci
'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol
Federasyonuna bildirdi. Galatasaray
'dan 2018-2019 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan sezon resmi maçlarda forma giyemedi.
Emirates Havayolu 15 bin lira maaşla Türkiye'de kabin memurları arıyor Erbil'deki saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Görgü tanıkları anlattı Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi Fenerbahçe Beko Derrick Williams'ı kadrosuna kattı