Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Tolgay Arslan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 19:56 - Kaynak: DHA
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