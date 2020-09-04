Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Tolgay Arslan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.