Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sakatlandı!
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe- Sivasspor mücadelesinin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı.
Sakatlık geçiren Arslan'ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu. Tolgay'ın durumu müsabaka sonrasında yapılacak tetkitler sonucunda belli olacak
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 23:20
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