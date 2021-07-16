Üye Girişi
Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona erdi - Son Dakika

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona erdi

16 Temmuz 2021 Cuma 10:05
Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona erdi, System.String[]

Mert Hakan Yandaş beğeni topladıPelkas performansından ödün vermedi Mesut Özil formunu yakalamaya başladıKemal Ademi'nin yüksek form grafiği ön planda Berke Özer güven verdi Serdar Dursun forma savaşında yer alacak Steven Caulker formayı kaptırmak istemiyorCaner Erkin takımın ağabeyiStoper...

Mert Hakan Yandaş beğeni topladı

Pelkas performansından ödün vermedi

Mesut Özil formunu yakalamaya başladıKemal Ademi'nin yüksek form grafiği ön planda  Berke Özer güven verdi Serdar Dursun forma savaşında yer alacak Steven Caulker formayı kaptırmak istemiyorCaner Erkin takımın ağabeyiStoper tandemi oluşturulduHazırlıklar İstanbul'da sürecek

Mustafa AKIN/ DÜZCE, - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını noktaladı. Birçok oyuncu göz doldururken, yeni sezon için kadro planlaması da yapılmaya başlandı.Sarı-lacivertli ekibin 1 Temmuz'da Dereağzı Tesisleri'nde başlayan yeni sezon çalışmaları 5 Temmuz'dan itibaren Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdü. 11 günlük Topuk Yaylası kampını bitiren sarı-lacivertli ekipte kadro planlamasında da sona gelindi. Sayıca fazla olan kadrodan bazı oyuncularla vedalaşmak isteyen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira, kamp boyunca analizlerini yaptı. Özellikle antrenmanlarda oyuncuları ile yakından ilgilenen Pereira ve yardımcıları, Süper Lig'in yeni sezonu için yoğun çaba sarfetti. Özellikle hazırlık maçında oyuncuları ile birebir iletişime geçen Pereira, hücum futbolu oynatarak kafasındaki oyun anlayışını benimsetmeye çalıştı.İlk etapta 5 oyuncuyu İstanbul'a gönderen Pereira, kamp kadrosundaki şişkinliği de indirdi. Pereira'nın yaptığı gözlemler sonrasında aldığı kararla, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam çalışmalarını Samandıra'da sürdürmek üzere İstanbul'a gönderildi.MERT HAKAN YANDAŞ BEĞENİ TOPLADISarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, ön plandaki futbolcular arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon kasık ağrıları olmasına rağmen takımını yalnız bırakmayan 26 yaşındaki futbolcu, operasyon geçirip sağlığına kavuştu. Tatildeki zamanının boşa geçirmeyip kampta hazır bir görüntü sergileyen başarılı oyuncu, idmanlardaki hırsı ve istekli görüntüsü ile teknik heyetin beğenisini toplayarak dikkatleri çekti.PELKAS PERFORMANSINDAN ÖDÜN VERMEDİFenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, kamp boyunca performansından ödün vermedi. Teknik direktör Pereira'nın isteklerini harfiyen yerine getiren ve büyük beğeni toplayan Pelkas, kampın en iyileri arasında liste başı olarak yer aldı. Bireysel çalışmaların yanı sıra takım olgusunu da unutmayan Pelkas, gösterdiği hırsı ile de beğeni topladı.MESUT ÖZİL FORMUNU YAKALAMAYA BAŞLADISarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, geçtiğimiz sezondan bambaşka bir görüntü sergiledi. Uzun süren kadro dışı kalmasının ardından geçtiğimiz sezon geldiği Fenerbahçe'de istenileni veremeyen Mesut Özil, eski formunu yakalamaya başladı. Kamp boyunca yapılan antrenmanlar ve hazırlık maçındaki görüntüsü ile 'ben buradayım' diyen Özil, gerçek kimliği ile sahada yer alacağını sinyallerini de verdi.KEMAL ADEMİ'NİN YÜKSEK FORM GRAFİĞİ ÖN PLANDAGeçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekipte istenilen performansı gösteremeyen Kemal Ademi, Karagümrük macerasını noktalayarak Fenerbahçe'ye geri döndü. Kiralık olarak gittiği Karagümrük'te de fazla forma şansı bulamayan Ademi'nin yeni sezon hazırlıklarında yüksek form grafiği öne çıktı. Yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Ademi, gelecek adına umut verdi.BERKE ÖZER GÜVEN VERDİFenerbahçe'nin başarılı kalecisi Berke Özer, takımla çalışmalarda dikkatleri üzerine çekti. Kaleciliğinin yanı sıra antrenmanlardaki performansı ile büyük beğeni toplayan Berke, özellikle ayak tenisinde attığı röveşatalarla göz doldurdu. Hırsıyla yeni sezonda rekabete hazır bir görüntü sergileyen Berke Özer, teknik ekibe güven verdi. Kaleci antrenörü Michael Kraft'ın çok önem verdiği ve yakından ilgilendiği isimlerden olan Berke, son olarak hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan tek isim oldu. SERDAR DURSUN FORMA SAVAŞINDA YER ALACAKSarı-lacivertli ekibe yeni katılan Serdar Dursun ise uzun yıllar takımdaymış havası yarattı. Ekibe dahil olur olmaz arkadaşlık ortamının kurulmasıyla yabancılık çekmeyen Serdar Dursun, antrenmanlardaki performansıyla da beğenildi. Yardımcı antrenörlerin bireysel olarak yakından ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcu, forma için savaşacağını da belli etti.STEVEN CAULKER FORMAYI KAPTIRMAK İSTEMİYORFenerbahçe'nin 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Steven Caulker, olumlu bir görüntü çizdi. İdmanlar ve hazırlık maçındaki performansı ile alkış toplayan Caulker, yeni sezonda formayı kaptırmayacağının havasını yarattı.CANER ERKİN TAKIMIN AĞABEYİFenerbahçe'nin tecrübeli ismi Caner Erkin, takımdaki ağabeylik rolünü fazlasıyla gösterdi. Takım arkadaşları ile yakından ilgilenmesi ve performansıyla istekli görüntü sergileyen Caner Erkin, yeni sezonda teknik direktör Pereira'nın saha içindeki yardımcısı rolünü üstleneceğini de gösterdi. STOPER TANDEMİ OLUŞTURULDUSarı-lacivertli ekipte stoper tandemi de oluşturuldu. Geçtiğimiz sezon takıma dahil olan ve başarılı bir grafik çizen Attila Szalai'nin yanına birini arayan Fenerbahçe, Alanyaspor'daki performansını beğendiği Steven Caulker'i renklerine bağladı. Szalai ve Caulker, ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alacak. Aynı bölgede görev yapan Serdar ve Sadık, Türk kontenjanından takımda devam edecekken, yabancı oyuncuların durumları ise netlik kazanmadı.HAZIRLIKLAR İSTANBUL'DA SÜRECEK

Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını hazırlık maçıyla noktaladı. Yapılan rejenerasyon çalışmasının ardından İstanbul'a hareket eden sarı-lacivertliler, Samandıra'da yeni sezon öncesi bir hazırlık maçı daha yapacak.


Serdar Dursun, Berke Özer, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona erdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, 09:59 Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, 09:41 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek 09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek
Yürek sızlatan olay! Anneleri evi terk etti, 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu 09:23 Yürek sızlatan olay! Anneleri evi terk etti, 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı 09:19 Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak 09:03 Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti 22:23 Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 18:00 Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü

Son Dakika Haberleri
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
09:40 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı
09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu
09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek
09:27 Terörle mücadele operasyonlarını 3 kelime ile özetledi! Bakan Soylu: Boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz
09:25 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde 90 bin camide aynı anda sela okundu
09:23 Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek hamle
09:22 Mersin'deki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli konuştu: Biraz daha kolayladık
09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
09:14 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı
Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi         
10:09
Kurban pazarının ilgi odağı! Sahibi, gözü baktığı 4 boynuzlu koça 10 bin lira istiyor Kurban pazarının ilgi odağı! Sahibi, gözü baktığı 4 boynuzlu koça 10 bin lira istiyor         
09:51
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Şirinler çetesine yapılan operasyonda çelik kafeslerin içinde bulundular! ''Kendi rızamızla girmiştik'' dediler Şirinler çetesine yapılan operasyonda çelik kafeslerin içinde bulundular! ''Kendi rızamızla girmiştik'' dediler         
09:24
Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi         
09:19
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin         
08:28
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu         
17:58
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 10:55:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement