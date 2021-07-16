Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona erdi

Mert Hakan Yandaş beğeni topladı

Pelkas performansından ödün vermedi

Mesut Özil formunu yakalamaya başladıKemal Ademi'nin yüksek form grafiği ön planda Berke Özer güven verdi Serdar Dursun forma savaşında yer alacak Steven Caulker formayı kaptırmak istemiyorCaner Erkin takımın ağabeyiStoper tandemi oluşturulduHazırlıklar İstanbul'da sürecek

Mustafa AKIN/ DÜZCE, - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını noktaladı. Birçok oyuncu göz doldururken, yeni sezon için kadro planlaması da yapılmaya başlandı.Sarı-lacivertli ekibin 1 Temmuz'da Dereağzı Tesisleri'nde başlayan yeni sezon çalışmaları 5 Temmuz'dan itibaren Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdü. 11 günlük Topuk Yaylası kampını bitiren sarı-lacivertli ekipte kadro planlamasında da sona gelindi. Sayıca fazla olan kadrodan bazı oyuncularla vedalaşmak isteyen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira, kamp boyunca analizlerini yaptı. Özellikle antrenmanlarda oyuncuları ile yakından ilgilenen Pereira ve yardımcıları, Süper Lig'in yeni sezonu için yoğun çaba sarfetti. Özellikle hazırlık maçında oyuncuları ile birebir iletişime geçen Pereira, hücum futbolu oynatarak kafasındaki oyun anlayışını benimsetmeye çalıştı.İlk etapta 5 oyuncuyu İstanbul'a gönderen Pereira, kamp kadrosundaki şişkinliği de indirdi. Pereira'nın yaptığı gözlemler sonrasında aldığı kararla, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam çalışmalarını Samandıra'da sürdürmek üzere İstanbul'a gönderildi.MERT HAKAN YANDAŞ BEĞENİ TOPLADISarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, ön plandaki futbolcular arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon kasık ağrıları olmasına rağmen takımını yalnız bırakmayan 26 yaşındaki futbolcu, operasyon geçirip sağlığına kavuştu. Tatildeki zamanının boşa geçirmeyip kampta hazır bir görüntü sergileyen başarılı oyuncu, idmanlardaki hırsı ve istekli görüntüsü ile teknik heyetin beğenisini toplayarak dikkatleri çekti.PELKAS PERFORMANSINDAN ÖDÜN VERMEDİFenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, kamp boyunca performansından ödün vermedi. Teknik direktör Pereira'nın isteklerini harfiyen yerine getiren ve büyük beğeni toplayan Pelkas, kampın en iyileri arasında liste başı olarak yer aldı. Bireysel çalışmaların yanı sıra takım olgusunu da unutmayan Pelkas, gösterdiği hırsı ile de beğeni topladı.MESUT ÖZİL FORMUNU YAKALAMAYA BAŞLADISarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, geçtiğimiz sezondan bambaşka bir görüntü sergiledi. Uzun süren kadro dışı kalmasının ardından geçtiğimiz sezon geldiği Fenerbahçe'de istenileni veremeyen Mesut Özil, eski formunu yakalamaya başladı. Kamp boyunca yapılan antrenmanlar ve hazırlık maçındaki görüntüsü ile 'ben buradayım' diyen Özil, gerçek kimliği ile sahada yer alacağını sinyallerini de verdi.KEMAL ADEMİ'NİN YÜKSEK FORM GRAFİĞİ ÖN PLANDAGeçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekipte istenilen performansı gösteremeyen Kemal Ademi, Karagümrük macerasını noktalayarak Fenerbahçe'ye geri döndü. Kiralık olarak gittiği Karagümrük'te de fazla forma şansı bulamayan Ademi'nin yeni sezon hazırlıklarında yüksek form grafiği öne çıktı. Yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Ademi, gelecek adına umut verdi.BERKE ÖZER GÜVEN VERDİFenerbahçe'nin başarılı kalecisi Berke Özer, takımla çalışmalarda dikkatleri üzerine çekti. Kaleciliğinin yanı sıra antrenmanlardaki performansı ile büyük beğeni toplayan Berke, özellikle ayak tenisinde attığı röveşatalarla göz doldurdu. Hırsıyla yeni sezonda rekabete hazır bir görüntü sergileyen Berke Özer, teknik ekibe güven verdi. Kaleci antrenörü Michael Kraft'ın çok önem verdiği ve yakından ilgilendiği isimlerden olan Berke, son olarak hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan tek isim oldu. SERDAR DURSUN FORMA SAVAŞINDA YER ALACAKSarı-lacivertli ekibe yeni katılan Serdar Dursun ise uzun yıllar takımdaymış havası yarattı. Ekibe dahil olur olmaz arkadaşlık ortamının kurulmasıyla yabancılık çekmeyen Serdar Dursun, antrenmanlardaki performansıyla da beğenildi. Yardımcı antrenörlerin bireysel olarak yakından ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcu, forma için savaşacağını da belli etti.STEVEN CAULKER FORMAYI KAPTIRMAK İSTEMİYORFenerbahçe'nin 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Steven Caulker, olumlu bir görüntü çizdi. İdmanlar ve hazırlık maçındaki performansı ile alkış toplayan Caulker, yeni sezonda formayı kaptırmayacağının havasını yarattı.CANER ERKİN TAKIMIN AĞABEYİFenerbahçe'nin tecrübeli ismi Caner Erkin, takımdaki ağabeylik rolünü fazlasıyla gösterdi. Takım arkadaşları ile yakından ilgilenmesi ve performansıyla istekli görüntü sergileyen Caner Erkin, yeni sezonda teknik direktör Pereira'nın saha içindeki yardımcısı rolünü üstleneceğini de gösterdi. STOPER TANDEMİ OLUŞTURULDUSarı-lacivertli ekipte stoper tandemi de oluşturuldu. Geçtiğimiz sezon takıma dahil olan ve başarılı bir grafik çizen Attila Szalai'nin yanına birini arayan Fenerbahçe, Alanyaspor'daki performansını beğendiği Steven Caulker'i renklerine bağladı. Szalai ve Caulker, ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alacak. Aynı bölgede görev yapan Serdar ve Sadık, Türk kontenjanından takımda devam edecekken, yabancı oyuncuların durumları ise netlik kazanmadı.HAZIRLIKLAR İSTANBUL'DA SÜRECEK

Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını hazırlık maçıyla noktaladı. Yapılan rejenerasyon çalışmasının ardından İstanbul'a hareket eden sarı-lacivertliler, Samandıra'da yeni sezon öncesi bir hazırlık maçı daha yapacak.