Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda sarı-lacivertli oyuncular, bir süre pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye bomba oran
Phillip Cocu, Adil Rami'yi istiyor G.Saray ve F.Bahçe'nin eski oyuncusu, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı Fenerbahçe aradığı sol beki Inter'de buldu!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 05:05:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]