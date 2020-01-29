Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladığı belirtildi.
Ardından sahaya geçen futbolcuların koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle sürdürdüğü idmanı, çift kale maçın ardından yaptıkları bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.