Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Antalya'da kalan Fenerbahçe'nin, hazırlıklarını burada gerçekleştirdiği belirtildi.

Konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor maçında ilk 11'de görevlendirilen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı ifade edildi.

Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tümer Metin, ayrılık açıklamasındaki detaya sert çıktı: Böyle saçmalık olamaz
Önder Özen: Ersun Yanal ile yolların ayrılması yanlış 54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 00:15:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]