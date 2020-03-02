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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde koşu ve ısınma çalışmaları ile başlayan antrenman, koordinasyon ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Fenerbahçe'nin Antalya'da konakladığı otelin sahasında saat 11.30'da yaptığı idman bireysel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL
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