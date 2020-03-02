Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde koşu ve ısınma çalışmaları ile başlayan antrenman, koordinasyon ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Fenerbahçe'nin Antalya'da konakladığı otelin sahasında saat 11.30'da yaptığı idman bireysel çalışmalarla sona erdi.

(İHA)

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü
Futboldan 4 ay men edilen Daniel Sturridge: Ben bahis yapmadım Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı ertelendi Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu

Son Dakika Haberleri
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:36:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]