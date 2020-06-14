Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 16 Haziran Salı günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 16 Haziran Salı günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin de izlediği belirtildi. Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor'a karşı ilk 11'de görev alan futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı. Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?

Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı

Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi

Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı

Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu

Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu

Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek

Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı

Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız

Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar

Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor

Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti