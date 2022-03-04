SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

04.03.2022 12:22

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyorMustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın 5'e 2 ve pas çalışmalarının yapıldığı basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo ve Novak idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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