Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

04.03.2022 12:08
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Enner Valencia, Filip Novak ve Luiz Gustavo katılmadı. Futbolcuların 5'e 2 ve pas çalışması yaptığı antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Samet Yalçın-İHA)

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

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Kaynak: İHA

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