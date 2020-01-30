Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım gelişmesi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım gelişmesi! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım gelişmesi!

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım gelişmesi!, System.String[]

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, üçerli gruplar halinde dar alanda çift kale maç oynanırken, antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.


Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Trabzon'a gidecek.


Can Bartu Tesisleri, Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:20 
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