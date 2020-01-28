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Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle başladı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda sarı-lacivertli oyuncular, bir süre pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:28
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