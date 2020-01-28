Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle başladı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı, System.String[]

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle başladı.


Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda sarı-lacivertli oyuncular, bir süre pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.


Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:28 
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