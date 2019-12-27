Fenerbahçe'de transfer için son söz Ersun Yanal'da!

Sarı lacivertli takımda henüz takımdan gönderilecek isimlerin netleşmediği, bu konuda isim zikretmenin yanlış olacağı belirtilirken, Rize maçının son düdüğünden sonra transfer sürecine girileceği ifade edildi.



Sol bek, stoper veya forvette ihtiyaç olup olmadığına karar verecek tek kişinin teknik direktör Ersun Yanal olduğu ve transferlerde kulübün maddi menfaatlerinin ön planda olacağı söylendi.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Borç yapılandırmasıyla alakalı görüşmelerde madde madde ilerlendiği, yaşanan yüzde 30-yüzde 40 gibi değişikliklerin, Bankalar Birliği'yle yapılan görüşmelerin yapılandırma müzakerelerinde etkili parametreler olduğu belirtildi.



