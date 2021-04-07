Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi - Son Dakika

Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi

07.04.2021 10:10

Kanarya'da koronavirüs testi pozitif çıkan tüm isimler negatife döndü. Sarı-Lacivertliler'de negatife dönen 3 futbolcunun ardından, kalan 2 isim de virüsü atlatarak antrenmanlara başladı. Uzun süren sakatlıktan dönen Perotti, Mesut ve Sangare de özel program dahilinde çalıştı. Sadık Çiftpınar'ın da tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü (yarın) Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara olmadan start verildi. Sarı-Lacivertliler'de milli maç arasında toplam 5 koronavirüs vakası vardı. Geçen hafta içi negatife dönen 3 futbolcunun ardından kalan 2 kişinin de testleri negatif çıktı.

VALENCIA DİNLENDİRİLDİ

Sarı-Lacivertliler'de yıldız futbolcu Mesut Özil, Nazım Sangare ve Diego Perotti özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi. Enner Valencia ise ağrıları sebebiyle dinlendirildi.

MESUT HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Devre arasında kadroya katılan dünyaca ünlü yıldız Mesut ise hızlı bir gelişim kaydetti. Başarılı on numaranın hızlıca ilk 11'e dönülmesi için ekstra çalışma yapılıyor. Mesut da formasına kavuşmak için çok istekli.

Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi
Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi

Emre Belözoğlu, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi - Son Dakika Spor


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