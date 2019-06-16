Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı
1 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpte mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
Sarı-lacivertli kulüpte mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:58
Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu iptal edildi!
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