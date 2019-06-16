Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı
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Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpte mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı, System.String[]
Sarı-lacivertli kulüpte mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:58 
Ekonomi
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