Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı iptal edildi.
2 saat önce
Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı iptal edildi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
'de Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı iptal edildi. - İSTANBUL
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