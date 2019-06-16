Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı iptal edildi.
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Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı iptal edildi.

2 saat önce

Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı iptal edildi.

Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı iptal edildi., System.String[]
Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı iptal edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Spor
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