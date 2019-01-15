Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Ümraniyespor Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe'de Ümraniyespor Hazırlıkları Sürüyor

51 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11: 00'de başladı. Salonda yapılan denge egzersizlerinin ardından sahaya geçen oyuncular, 3 gruba ayrıldı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, tam sahada 2 grubun dönüşümlü olarak gerçekleştirdiği hücum ve defans organizasyonları ile de tamamlandı. 

Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:12 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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